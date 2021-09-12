МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Россиянам, чтобы бюджетно и без больших усилий обновить квартиру или дом, сначала стоит определиться с концепцией — отличным вариантом для кошелька будет минимализм, а затем необходимо тщательно исследовать рынок для сравнения цен и поиска скидок, посоветовали РИА Новости в сервисе "СберУслуги". Названы самые популярные новогодние туристические направления в России

"Перед тем, как начать делать ремонт, представьте, как вы видите ваше жилье после ремонта. Найдите вдохновение и референсы, которые помогут в дальнейшем более конкретно сформулировать идею ремонта. Изучайте интерьерные журналы, паблики, телеграм-каналы, сохраняйте понравившиеся идеи", — пишут эксперты. Хорошим вариантом сэкономить будет минималистичный дизайн, так как простые формы и цвета проще сочетать между собой, а вещи в этом стиле можно найти за небольшие деньги.

После того, как идеи для ремонта выбраны, необходимо проанализировать строительный рынок и составить смету расходов. Это поможет решить, где выгоднее и удобнее сделать закупку, и отследить скидки на нужные товары.

Обновлять мебель необходимо с умом, поскольку иногда достаточно поменять обивку на стульях или фурнитуру шкафа, считают специалисты. В магазинах стоит обращать внимание на выставочные образцы, обычно их продают с хорошими скидками, даже если мебель находится в идеальном состоянии. Также стоит поискать мебель и на сайтах, где пользователи продают или отдают вещи — иногда там можно найти подходящее в отличном состоянии. Эксперт рассказал, когда стоит подумать о покупке квартиры в ипотеку

При этом нередко заказать услуги по сборке мебели или установке сантехники у продавца выходит дороже, чем искать специалиста самостоятельно. Поэтому, прежде чем соглашаться на предлагаемый вариант в магазине, стоит изучить маркетплейсы услуг, на которых можно выбрать специалиста, ориентируясь на цену и отзывы предыдущих клиентов.

Наконец, чтобы немного обновить интерьер, можно обойтись и вовсе без дорогостоящего и долгого ремонта. Например, если не нравятся обои в спальной комнате, но времени и сил полностью переделывать стены нет, можно их покрасить специальными красками. Можно выбрать и еще более бюджетный вариант оживления интерьера: достаточно поменять шторы и люстру, повесить новые картины, поставить комнатные растения, убрать лишние вещи с полок.