Более 1,2 миллиона семей улучшили жилищные условия за счет ипотеки
"Дом.РФ": более 1,2 миллиона российских семей улучшили свои жилищные условия за счет ипотеки
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Более 1,2 миллиона российских семей улучшили свои жилищные условия за счет ипотеки с начала текущего года, сообщил на Всероссийском съезде саморегулируемых организаций замгендиректора компании "Дом.РФ" Денис Филиппов.
"Ключевым фактором развития отрасли стало повышение платежеспособности населения. В прошлом году ипотечные кредиты взяли 1,8 миллиона граждан. В этом году за 8 месяцев за счет ипотеки свои жилищные условия улучшили более 1,2 миллиона семей, из них 25% по программам с господдержкой", — сказал Филиппов.
Правительство России 30 июня утвердило расширение программы "Семейная ипотека" и продление программы "Льготная ипотека" еще на один год. Льготная ипотечная программа, которая была запущена в 2020 году как одна из мер поддержки граждан и строительной отрасли, продлена до 1 июля 2022 года. Купить жилье в новостройке по ней можно будет по ставке до 7% годовых. Максимальная сумма кредита для всех регионов – 3 миллиона рублей. Первоначальный взнос, как и прежде, должен составлять не менее 15% стоимости жилья. "Дом.РФ" как оператор программы возмещает кредиторам недополученные доходы.