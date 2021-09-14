МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Более 1,2 миллиона российских семей улучшили свои жилищные условия за счет ипотеки с начала текущего года, сообщил на Всероссийском съезде саморегулируемых организаций замгендиректора компании "Дом.РФ" Денис Филиппов. Эксперт оценил влияние повышения ключевой ставки на рынок недвижимости

"Ключевым фактором развития отрасли стало повышение платежеспособности населения. В прошлом году ипотечные кредиты взяли 1,8 миллиона граждан. В этом году за 8 месяцев за счет ипотеки свои жилищные условия улучшили более 1,2 миллиона семей, из них 25% по программам с господдержкой", — сказал Филиппов.

Правительство России 30 июня утвердило расширение программы "Семейная ипотека" и продление программы "Льготная ипотека" еще на один год. Льготная ипотечная программа, которая была запущена в 2020 году как одна из мер поддержки граждан и строительной отрасли, продлена до 1 июля 2022 года. Купить жилье в новостройке по ней можно будет по ставке до 7% годовых. Максимальная сумма кредита для всех регионов – 3 миллиона рублей. Первоначальный взнос, как и прежде, должен составлять не менее 15% стоимости жилья. "Дом.РФ" как оператор программы возмещает кредиторам недополученные доходы.