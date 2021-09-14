МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Россия за год поднялась с четырнадцатого на десятое место в мировом рейтинге роста цен на жилье, сообщает консалтинговая компания Knight Frank. Более 1,2 миллиона семей улучшили жилищные условия за счет ипотеки

По итогам второго квартала рейтинг по-прежнему возглавляет Турция, а средний годовой рост цен в 55 странах составил 9,2%. "Абсолютным лидером шестой квартал подряд становится Турция (+29,2%), второе место заняла Новая Зеландия (+25,9%), третье разделили США и Словакия (+18,6%). Россия переместилась с четырнадцатого на десятое место рейтинга с ростом цен на 14,4%", — говорится в сообщении.

В прошлом квартале Россия занимала девятую строчку, а год назад — 14-е место. При этом рост цен на жилую недвижимость был зафиксирован в большинстве российских городов.

Как отмечает управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков, значительный рост цен на жилье в РФ был вызван льготной ипотекой и выплатами материнского капитала на первого ребенка с 2020 года.

"Новые условия ипотеки с господдержкой делают ее практически недоступной для московского региона, однако в большинстве регионов России данные меры помогут сохранить спрос на высоком уровне, и рост цен может продолжиться", — уточнил Новиков.