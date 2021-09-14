МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Рост цен на стройматериалы материалы заставляет россиян снижать расходы на ремонт, говорится в сообщении Национального агентства финансовых исследований (НАФИ). Россия вошла в десятку стран мира по росту цен на жилье

"Более половины из тех, кто собирается делать ремонт (56%), планируют потратить на него не более 100 тысяч рублей — доля таких людей выросла на 5 процентных пунктов с 2018 года. И только 6% готовы потратить более 500 тысяч рублей", — отмечается в нем.

При этом приобретать стройматериалы и инструмент россияне предпочитают в строительных гипермаркетах (46%). Среди планирующих ремонт 38% покупают стройматериалы в магазинах, специализирующихся на каком-то одном типе стройматериалов (обои, сантехника, керамика и т.д.). Порядка 30% планируют делать покупки на строительных рынках. И только 5% россиян закупают материалы для ремонта в интернет-магазинах, добавляется в релизе.

Поклейка обоев – самый частый вид ремонтных работ, его собираются делать 67% планирующих ремонт россиян. Также в частых планах устанавливать натяжные полотки или красить (30% и 28%), выравнивать стены (27%), менять межкомнатные двери (27%), говорится в сообщении.

Половина тех, кто планирует ремонт, рассчитывают сделать все работы самостоятельно (51%), а каждый третий (31%) – с частичным привлечением наемных рабочих. 17% готовы полностью делегировать этот процесс профессионалам, добавляется в нем.