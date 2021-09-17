МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Росреестр начнет выдавать выписки нового вида из Единого госреестра недвижимости, сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу ведомства. В документе будут содержаться сведения об установленных в пользу конкретного лица ограничениях прав и о таких обременениях его недвижимости, как ипотека, сервитут, аренда и рента. Эксперт предупредил о рисках при вложении в коммерческую недвижимость

На сегодняшний день существует возможность получения данной информации относительно конкретного объекта, но не лица. Новый вид выписок отвечает потребностям граждан и профессиональных игроков рынка недвижимости. Однако так как в доукументе содержатся сведения ограниченного доступа, получить документ нового типа сможет либо сам владелец недвижимости, либо лица, перечисленные в ст. 62 закона о государственной регистрации недвижимости (руководители органов власти, МФЦ, наследники собственника, арбитражные управляющие и др.).

Целью введения выписок нового типа является повышение прозрачности рынка недвижимости. Новый вид документа пригодится гражданам, владеющим несколькими объектами недвижимости, и сдающим их в аренду, а также будет полезен в судебной или банковской практике, так как поможет запрашивать всю необходимую информацию о конкретном лице в едином формате.