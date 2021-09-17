2021-09-17T04:48:00+03:00
2021-09-17T04:49:28+03:00
2021-09-17T04:48:00+03:00
2021
https://1prime.ru/development/20210917/834724250.html
В России введут новый вид выписок о недвижимости
Недвижимость
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Росреестр начнет выдавать выписки нового вида из Единого госреестра недвижимости, сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу ведомства. В документе будут содержаться... ПРАЙМ, 17.09.2021
росреестр, недвижимость, россия, недвижимость, новости, экономика, бизнес, макроэкономика
https://1prime.ru/images/83459/32/834593202.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83459/32/834593202.jpg
https://1prime.ru/images/83459/31/834593199.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83459/31/834593199.jpg
https://1prime.ru/images/83459/31/834593196.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83459/31/834593196.jpg
https://1prime.ru/finance/20210912/834598217.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Росреестр начнет выдавать выписки нового вида из Единого госреестра недвижимости, сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу ведомства. В документе будут содержаться сведения об установленных в пользу конкретного лица ограничениях прав и о таких обременениях его недвижимости, как ипотека, сервитут, аренда и рента.
На сегодняшний день существует возможность получения данной информации относительно конкретного объекта, но не лица. Новый вид выписок отвечает потребностям граждан и профессиональных игроков рынка недвижимости. Однако так как в доукументе содержатся сведения ограниченного доступа, получить документ нового типа сможет либо сам владелец недвижимости, либо лица, перечисленные в ст. 62 закона о государственной регистрации недвижимости (руководители органов власти, МФЦ, наследники собственника, арбитражные управляющие и др.).
Целью введения выписок нового типа является повышение прозрачности рынка недвижимости. Новый вид документа пригодится гражданам, владеющим несколькими объектами недвижимости, и сдающим их в аренду, а также будет полезен в судебной или банковской практике, так как поможет запрашивать всю необходимую информацию о конкретном лице в едином формате.