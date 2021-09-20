МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Потенциальный спрос на ипотечное кредитование на индивидуальные дома (ИЖС) в стране может вырасти в ближайшие пять лет в шесть раз. Как сообщает "Дом.РФ", тогда этот сектор кредитования может достичь более 100 тысяч кредитов в год. Украина договорилась о поставках угля из США

"В стране сформирован серьезный спрос на цивилизованное индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Около 108 тысяч семей ежегодно готовы приобретать индивидуальные дома по доступным ставкам — при обязательном условии строительства этих домов профессиональными девелоперами. Это в шесть раз больше текущего спроса на ипотеку в сегменте", — цитирует корпорация слова гендиректора Виталия Мутко.

Как показали результаты совместного опроса "Дом.РФ" и ВЦИОМ, всего в России в частных домах живут 21,6 миллиона семей, а хотят в них жить вдвое больше — 45,4 миллиона семей.

Для раскрытия потенциала этого рынка необходима стандартизация и запуск доступного ипотечного продукта на строительство индивидуальных домов, поясниил в корпорации.

Напомним, что в июле текущего года вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе совещания с президентом страны Владимиром Путиным пообещал: льготный ипотечный продукт для ИЖС будет запущен до конца этого года.