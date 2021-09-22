МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ разработала законопроект об упрощении рефинансирования ипотеки, в рамках которого, в частности, предлагается законодательно установить сроки, в которые банки будут выдавать документы для погашения обязательств по такому кредиту, говорится в сообщении ведомства. ФАС проверит рост стоимости аренды вагонов для перевозки стройматериалов

"ФАС разработала законопроект об упрощении рефинансирования ипотечных кредитов. Его принятие облегчит гражданам переход на обслуживание жилищного кредита в другом банке и сократит время получения необходимых для этого документов", — сообщает служба.

Антимонопольное ведомство указывает, что выступило с соответствующей инициативой "в связи с ростом количества жалоб граждан на то, что банки затягивают сроки предоставления документов, которые нужны для погашения ипотечных кредитов". ФАС предлагает законодательно закрепить сроки, в которые банки будут обязаны выдавать гражданам документы, необходимые для полного досрочного погашения обязательств по ипотеке.

"В частности, законопроектом предлагается установить срок не более 5 календарных дней для предоставления заемщику информации о размере задолженности на планируемую дату погашения ипотечного кредита. Также законопроектом планируется определить срок не более 10 рабочих дней для предоставления заемщику закладных по кредитам, обеспеченным ипотекой жилых домов и квартир", — указывает ФАС. ОКБ: в России сократилась выдача ипотечных кредитов

Одновременно ведомство предлагает регламентировать срок для направления залогодержателем документов, необходимых для погашения регистрационной записи об ипотеке в орган регистрации прав. В рамках проекта предполагается, что он будет составлять не более 10 рабочих дней.

"Для проработки положений законопроекта была создана рабочая группа, в которую вошли представители банковского сообщества и ведомств. Итоговую версию документа поддержали представители банковских ассоциаций. В настоящий момент документ направлен на согласование в министерство финансов, Центральный банк и Росреестр", — добавляется в сообщении.