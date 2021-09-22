Выдача ипотеки в Москве достигла рекордного уровня
Более 82 тысяч ипотечных договоров заключено в Москве за восемь месяцев 2021 года
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Выдача ипотеки в Москве в январе-августе 2021 года выросла на 44% по отношению к тому же периоду прошлого года, в столице было заключено 82,7 тысячи ипотечных договоров, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
"С начала года Росреестром Москвы оформлено более 82 тысяч ипотечных сделок, что является абсолютным рекордом первых восьми месяцев за все предыдущие годы и выше результатов 2019 и 2020 годов на 44% за аналогичный период", — говорится в сообщении. Число заключенных ипотечных договоров в августе выросло в годовом выражении на 7% и достигло 10,7 тысячи, однако по отношению к июлю показатель снизился на 9%.
Москва продолжает занимать лидирующие позиции на на рынке ипотечного кредитования. Это связано с традиционно высоким спросом на недвижимость в столице, даже несмотря на изменение условий программы льготной ипотеки, отмечает заммэра Мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.