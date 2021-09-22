МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Выдача ипотеки в Москве в январе-августе 2021 года выросла на 44% по отношению к тому же периоду прошлого года, в столице было заключено 82,7 тысячи ипотечных договоров, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. ФАС разработала проект об упрощении рефинансирования ипотеки

"С начала года Росреестром Москвы оформлено более 82 тысяч ипотечных сделок, что является абсолютным рекордом первых восьми месяцев за все предыдущие годы и выше результатов 2019 и 2020 годов на 44% за аналогичный период", — говорится в сообщении. Число заключенных ипотечных договоров в августе выросло в годовом выражении на 7% и достигло 10,7 тысячи, однако по отношению к июлю показатель снизился на 9%.

Москва продолжает занимать лидирующие позиции на на рынке ипотечного кредитования. Это связано с традиционно высоким спросом на недвижимость в столице, даже несмотря на изменение условий программы льготной ипотеки, отмечает заммэра Мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.