Avito и ЦИАН не комментируют возможную сделку между компаниями
Онлайн-агрегаторы Avito и ЦИАН не стали комментировать данные о возможной сделке между компаниями
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МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Онлайн-агрегаторы Avito и ЦИАН, работающие с объявлениями на рынке недвижимости, не стали комментировать информацию о возможной сделке между компаниями.
Во вторник Forbes со ссылкой на источники в ФАС написал, что Avito ведёт переговоры о покупке ЦИАН. В случае закрытия сделки доля Avito на рынке онлайн-классифайдов недвижимости может превысить 62%, утверждало издание.
"На текущий момент мы пока не комментируем", – сказали РИА Недвижимость в пресс-службе ЦИАН.
Представители Avito также оставили сведения о ведущихся с ЦИАН переговорах без комментариев.
В свою очередь в пресс-службе ФАС заявили, что со всей информацией о документах, поступающих в ведомство, можно ознакомиться на официальном сайте антимонопольной службы.
Аудитория сайтов "ЦИАН Групп", по данным на сайте компании, превышает 10,5 миллиона уникальных посетителей в месяц. В начале сентября СМИ сообщали о том, что ЦИАН планирует привлечь до 400 млн долларов в рамках IPO на бирже в Нью-Йорке.