МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Онлайн-агрегаторы Avito и ЦИАН, работающие с объявлениями на рынке недвижимости, не стали комментировать информацию о возможной сделке между компаниями. Выдача ипотеки в Москве достигла рекордного уровня

Во вторник Forbes со ссылкой на источники в ФАС написал, что Avito ведёт переговоры о покупке ЦИАН. В случае закрытия сделки доля Avito на рынке онлайн-классифайдов недвижимости может превысить 62%, утверждало издание.

"На текущий момент мы пока не комментируем", – сказали РИА Недвижимость в пресс-службе ЦИАН.

Представители Avito также оставили сведения о ведущихся с ЦИАН переговорах без комментариев.

В свою очередь в пресс-службе ФАС заявили, что со всей информацией о документах, поступающих в ведомство, можно ознакомиться на официальном сайте антимонопольной службы.

Аудитория сайтов "ЦИАН Групп", по данным на сайте компании, превышает 10,5 миллиона уникальных посетителей в месяц. В начале сентября СМИ сообщали о том, что ЦИАН планирует привлечь до 400 млн долларов в рамках IPO на бирже в Нью-Йорке.