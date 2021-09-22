МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Стоимость квадратного метра жилья в РФ с начала пандемии по сегодняшний день выросла на 39%, это больше, чем за семь лет начиная с 2013 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации. Набиуллина назвала сроки снижения инфляции до 4%

"С начала пандемии стоимость квадратного метра по сегодняшний день выросла на 39% — это больше, чем с начала 2013 года по 2020 год. За семь лет выросла на 33%, потом за практически полтора года на 39%. Конечно, когда рост цен на жилье идет, какая бы ставка по ипотеке ни была, людям нужно взять большую стоимость кредита", — сказала Набиуллина.

Правительство в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки под 6,5%. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку — в июле 2020 года она достигла исторического минимума в 4,25% годовых. На этом фоне средняя ставка по ипотеке опустилась в апреле 2021 года до 7,3%, а граждане нарастили долги по жилищным кредитам до рекордных 10 триллионов рублей.

Ажиотажный спрос на кредиты вкупе с низким предложением привел к росту цен на недвижимость — сначала на первичном, а затем и на вторичном рынке. Набиуллина в феврале этого года отмечала, что повышение цен к январю уже "съело" весь эффект от снижения ставки. В ответ на это правительство ужесточило условия программы: с 1 июля была повышена ставка по программе до 7% и установлен единый лимит ипотечного кредита — 3 миллиона рублей.