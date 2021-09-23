МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Объем инвестиций в коммерческую недвижимость России за девять месяцев 2021 года вырос, по предварительным данным, в сравнении с январем-сентябрем прошлого года на 32% — до 229 миллиардов рублей, говорится в сообщении Knight Frank. В России введут новый вид выписок о недвижимости

В нем указывается, что показатели аналогичного периода допандемийного 2019 года превышены на 29%.

"Текущий результат за три квартала немногим ниже итогов всего 2020 года (256 миллиардов рублей). Учитывая такую динамику, можно говорить о потенциально высокой активности инвесторов до конца года, и объем инвестированных средств может оказаться на уровне показателей 2011 и 2016 годов (около 280-290 миллиардов рублей) или даже больше", — отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что почти половина объема сделок в январе-сентябре закрыта именно в третьем квартале (44%). Кроме того, 65% вложенных средств от всего объема за данный период приходится на сделки в сегменте участков под девелопмент. На втором месте склады, доля инвестиций в которые по итогам трех кварталов упала с 18% до 12%.

"Тем не менее складская и логистическая недвижимость до сих пор находится на подъеме. За январь-сентябрь 2021 года объем инвестиций в склады уже превысил показатели 2015-2019 годов, и по итогам текущего года может оказаться на уровне рекордного 2020 года, когда было закрыто сделок на 41,3 миллиарда рублей", — отмечается в сообщении.

В нем также подчеркивается, что доля инвесторов в январе-сентябре 2021 года уменьшилась до 3,7% против 9% годом ранее.