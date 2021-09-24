МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Себестоимость строительства за 2021 год увеличится на 18%, пишет "Российская газета" со ссылкой на общественного уполномоченного по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости Кирилла Кулакова. По его мнению, если учесть рост, рост стоимости квадратного метра в 2020 году на 12%, то в общем за полтора года новостройки подорожали на 30%.

Кулаков указывает также на рост стоимости строительных материалов.

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Собеседник издание связывает также подорожание с ростом цен на глобальном рынке, к которому привел постковидный период восстановления экономики с ростом цен на металл на всех ведущих мировых биржах.

Кулаков считает, что первичный рынок недвижимости продолжит расти в цене. Эксперт предупреждает, что в среднесрочной перспективе у застройщиков могут возникнуть сложности с проектами, в бюджет которых не были заложены новые цены на стройматериалы. Этот фактор тоже будет если не взвинчивать, то удерживать цены на недвижимость.