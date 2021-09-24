МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. В этом месяце спрос у россиян на покупку недвижимости за рубежом увеличился на 30% по сравнению с допандемийным периодом. Многие бросились скупать жилье за границей, и далеко не последнюю роль здесь играет возможность получения иностранного паспорта и вида на жительство (ВНЖ). Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на материалы агентства Barnes International Moscow.

Риелторы рассказали о том, что наиболее востребованы среди россиян объекты недвижимости находятся в Испании (Барселона, Марбелья), Италии (Тоскана, недвижимость на озерах Гарда и Комо), Франции (Лазурный берег) и Монако. Эксперт предупредил о рисках при вложении в коммерческую недвижимость

"Прежде всего речь идет о приобретении недвижимости в качестве второго дома в бюджете 10-20 миллионов евро. Также популярностью пользуется Греция с ее доступной программой ВНЖ", — отметили специалисты. Кроме того, по их данным, на 20% вырос спрос на покупку недвижимости в США. Большинству российских покупателей там интересны виллы по цене от четырех миллионов долларов, расположенные в Майами и Нью-Йорке.

Эксперты Barnes International утверждают, что 70% россиян, планирующих покупку жилья за границей, нацелены на получение ВНЖ или второго паспорта. 20% приобретают недвижимость с инвестиционными целями, 10% — для собственного проживания.

Умеренный рост спроса на зарубежную недвижимость прогнозируется и в конце 2021 года, но основная активность покупателей из России ожидается весной 2022 года, когда будет обозначена позиция стран Евросоюза в отношении российских вакцин от COVID-19.