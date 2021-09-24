МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Столичное управление Росреестра назвало самые популярные схемы квартирных мошенников в Москве. В России введут новый вид выписок о недвижимости

Чаще всего злоумышленники прибегают к поддельным документам для регистрации сделки, говорится в сообщении. Росреестр выявляет фальшивые или украденные нотариальные бланки, поступают подложные доверенности от имени лиц, находящихся под заключением или проживающих на территории другого государства. Также моженники подают документы на госрегистрацию от имени умерших лиц.

Отдельного внимания, по мнению ведомтсва, заслуживают ситуации, когда злоумышленники продолжают пытаться оформить квартиру даже после отказа Росреестра и направления информации в правоохранительные органы.

"У нас на контроле есть объект, в отношении которого договор купли-продажи подавался пять раз, причем всегда менялись покупатели", — говорится в сообщении. Юрист назвал причину, по которой банк может забрать ипотечную квартиру

Кроме того, особый контроль ведется за документами от имени социально незащищенных граждан: при наличии сомнений в их достоверности регистраторы могут дополнительно запросить информацию в органах ЗАГС и у нотариусов.

Росреестр дал рекомендации владельцам недвижимости, которые помогут защититься от мошенников. Так, ведомство советует подать заявление о невозможности проведения учетно-регистрационных действий без личного участия правообладателя.

Кроме того, владельцы квартир, чья собственность была оформлена до 1998 года, вправе бесплатно подать заявление о госрегистрации ранее возникшего права, добавляется в сообщении.