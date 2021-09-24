МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. В России в январе-августе 2021 года застройщики начали реализацию 28,3 миллиона квадратных метров многоквартирного жилья, что на 92% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, говорится в обзоре "Дом.РФ". Названы самые популярные схемы квартирных мошенников в Москве

"Треть запусков в этом году обеспечили новые компании. С начала этого года на рынок многоквартирного строительства в России вышли 534 новых застройщика – на 45% больше, чем годом ранее. Совокупно эти компании заявили 8,4 миллиона квадратных метров – около 30% всех запусков за восемь месяцев этого года", — уточняется в нем.

Аналитики компании подсчитали, что на этом фоне растет текущий портфель многоквартирного строительства — с начала года он увеличился на 5 миллионов квадратных метров, до 99 миллионов "квадратов".

В обзоре говорится, что в августе объем строительства многоквартирного жилья не изменился в сравнении с прошлым месяцем (99 миллионов квадратных метров).

"За этот период объем жилищного строительства более 500 тысяч квадратных метров отмечен у 23 групп строительных компаний, которые в сумме занимали 29% рынка многоквартирного строящегося жилья (28,9 миллиона "квадратов"). Совокупная доля трех крупнейших групп компаний составляла 10,8% рынка, в том числе: ПИК – 6,1%, ЛСР – 2,8%, "Самолет" – 2%. "Группа "Самолет" заняла третье место среди российских застройщиков по объему жилищного строительства с 1,9 миллиона квадратных метров, опередив Setl Group", — отмечается в обзоре.