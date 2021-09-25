МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Большинство ипотечных заемщиков в России не смогли купить квартиру мечты, среди основных причин недовольства нынешним жильем россияне называют площадь меньше желаемой, плохую звукоизоляцию и желание жить в другом районе, рассказали РИА Новости в компании Online-Ipoteka. Средний размер ипотеки в России снова начал расти

"Полностью довольны приобретенным объектом недвижимости 32% респондентов, остальные 68% опрошенных хотели бы улучшить хотя бы один параметр", — выяснили аналитики.

По данным исследования, 52% владельцев ипотечных квартир купили жилье меньшего, чем им бы хотелось, метража. Вторая по популярности причина недовольства — звукоизоляция, ее хотелось бы улучшить 41% заемщиков. Около 37% опрошенных предпочли бы жить в другом районе, а 28% респондентов в жилищном комплексе более высокого класса.

"Основная причина невозможности купить идеальное жилье — недостаток ежемесячного дохода для более крупного кредита (62%). Еще 32% опрошенных не хватило первоначального взноса на жилье лучшего качества. Примерно 24% на момент покупки не смогли найти подходящее жилье в желаемой локации, 14% ощутили дискомфорт после переезда, 6% не смогли уговорить супруга", — пишут эксперты.

Из общего количества недовольных купленным жильем россиян улучшить в ближайшие пять лет его планируют порядка 34%. Продать квартиру и купить новую намерены около 27% из этой группы респондентов, взять еще одну ипотеку собирается 36%. Примерно 19% опрошенных обдумывают обмен с доплатой, еще 18% граждан будут делать перепланировку, прочие рассматривают разные варианты, но пока не определились.

В ходе исследования Online-Ipoteka опросила в сентябре 3 800 совершеннолетних россиян, которые взяли ипотечный кредит в течение последних трех лет. В некоторых вопросах можно было выбрать несколько вариантов ответа.