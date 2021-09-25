МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Можно снять жилье заметно дешевле средней цены, но придется мириться с некоторыми неудобствами, рассказала "Российской газете" замдиректора Департамента аренды квартир "Инком-Недвижимость" Оксана Полякова. Аналитики узнали, сколько ипотечников в России недовольны своим жильем

По ее словам, меньшие ставки могут быть в квартирах без свежего ремонта.

Кроме того, эксперт посоветовал тем, кто хочет сэкономить на аренде, обратить внимание на квартиры, расположенные на первых и последних этажах, а также на жилье без мебели.

Скидки обычно дают и на квартиры в новостройках — в первые несколько лет жить в них не очень комфортно из-за шума и грязи от ремонта, а также необустроенности придомовых территорий.

По данным "Яндекс.Недвижимости", аренда однокомнатной квартиры в России за год подорожала в среднем на 10%.