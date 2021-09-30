МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Столица России все так же продолжает оставаться самым популярным городом для переезда. Аналитики ЦИАН и HeadHunter провели совместное исследование и посчитали, сколько времени уйдет у жителей разных регионов, которые продали квартиру у себя на малой родине, чтобы обзавестись собственным жильем в Москве. Его результатами поделилась "Российская газета".

Как оказалось, чаще всего в Москве покупают квартиры площадью около 49 квадратных метров, причем это однушки или двушки. Средняя цена такого жилья — 9,77 миллионов рублей. Россиянам рассказали о самых сложных для возврата кредитах

В Петербурге средняя цена квартиры сейчас составляет 6,44 миллиона рублей. Таким образом, продавая свое жилье в Северной столице, переезжающий имеет 66% от квартиры в Москве. Авторы исследования представили ситуацию, когда переезжающий сразу же устраивается на работу, берет ипотечный кредит и отдает в счет его погашения почти всю зарплату, оставляя себе только прожиточный минимум. Согласно информации аналитиков, при таких условиях средний размер ежемесячного платежа составляет 79,7 тысяч рублей. Петербуржцу, согласившемуся на такие вводные, потребуется 4 года и 2 месяца, чтобы заработать разницу между петербургской и московской квартирами. Причем это самый доступный вариант.

На втором месте по доступности жилья находятся жители Казани. В столице Татарстана можно продать квартиру за 4,33 миллиона рублей, на руках у переезжающего будет 44% от цены столичного жилья. Платить ипотеку и жить на прожиточный минимум человеку придется 7 лет и 10 месяцев.

Третье место у Нижнего Новгорода, цена квартиры 3,69 миллиона, срок ипотеки при озвученных выше условиях составит 9 лет и 2 месяца. Ипотека более чем на 9 лет потребуется жителям Новосибирска, Екатеринбурга и Краснодара.

Кредит более чем на 10 лет придется брать жителям Уфы и Красноярска. Во всех этих городах квартиру можно продать на сумму более чем 3 миллиона рублей.

Сложнее всего переехать в Москву жителям Челябинска. Жилье в этом городе можно продать за сумму 1,73 миллиона рублей, что составит 18% от цены квартиры в Москве. Ипотечный кредит придется брать на срок минимум 14 лет и 8 месяцев.