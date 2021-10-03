МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Возможность застройщика потребовать доплату в случае заключения договора долевого участия должна быть предусмотрена самим договором, это оговаривается частью 2 статьей 5 закона о долевом строительстве, рассказала Российской газете руководитель коммерческой практики Адвокатского бюро "Плешаков, Ушкалов и партнеры" Жанна Колесникова.

По ее словам, чаще всего такая возможность предусматривается на случай увеличения фактической площади квартиры по сравнению с проектной.

"При этом важно помнить, что при отказе дольщика доплатить застройщик не имеет права расторгать договор, а может лишь взыскивать доплату в судебном порядке", — подчеркивает юрист.

В большинстве случаев застройщики вынуждают дольщика внести доплату, отказываясь передавать квартиру до момента совершения платежа. Однако дольщик вправе оспорить соответствующий пункт договора в суде и взыскать с застройщика неосновательно уплаченные средства, поясняет Колесникова. Эксперт рассказала, как обезопасить квартиру с газовой плитой

Кроме того, недобросовестные компании иногда указывают в договорах обязанность дольщиков оплачивать содержание жилого дома и коммунальные услуги до момента передачи помещений дольщику, что противоречит пункту 6 части 2 статьи 153 ЖК РФ, рассказала юрист.

В жилищно-строительных кооперативах различные основания для доплаты могут определяться их уставом, добавила Колесникова.