Объем инвестиций в недвижимость РФ в январе-сентябре достиг рекордных 265 миллиардов рублей
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Объем инвестиций в недвижимость РФ в январе-сентябре 2021 года, согласно предварительным данным, вырос по отношению к тому же периоду прошлого года на 37% и достиг 265 миллиардов рублей. Это максимальное значение за всю историю рынка, сообщили РИА Недвижимость в консалтинговой компании CBRE.
Согласно данным, основным драйвером рынка инвестиций остается сегмент жилой недвижимости, несмотря на его сокращающийся объем.
"В третьем квартале вложения в участки под жилое строительство составили 42 миллиарда рублей против 70,3 миллиарда рублей во втором квартале 2021 года, который был рекордным по уровню инвестиций в жилой сегмент за всю историю", — отметил представитель компании. В январе-сентябре текущего года инвестиции в участки под жилую застройку составили 159,5 миллиарда рублей — в 2,4 раза больше результатов аналогичного периода прошлого года.
Что касается коммерческих секторов, в складской сегмент в третьем квартале была направлена направлена рекордная сумма — 21,3 миллиарда рублей, по итогам девяти месяцев 2021 года — 43 миллиарда рублей. Инвестиции в офисную недвижимость за третий квартал составили 7,9 миллиарда рублей, в торговые объекты — 4,4 миллиарда рублей.
Согласно прогнозам, объем инвестиций в недвижимость России по итогам 2021 года может составить порядка 350–390 миллиардов рублей и превысить предыдущие пиковые значения 2016 и 2017 годов.
https://1prime.ru/development/20211004/834867344.html