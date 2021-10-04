МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Объем инвестиций в недвижимость РФ в январе-сентябре 2021 года, согласно предварительным данным, вырос по отношению к тому же периоду прошлого года на 37% и достиг 265 миллиардов рублей. Это максимальное значение за всю историю рынка, сообщили РИА Недвижимость в консалтинговой компании CBRE. Юрист рассказала, может ли застройщик требовать доплату за квартиру

Согласно данным, основным драйвером рынка инвестиций остается сегмент жилой недвижимости, несмотря на его сокращающийся объем.

"В третьем квартале вложения в участки под жилое строительство составили 42 миллиарда рублей против 70,3 миллиарда рублей во втором квартале 2021 года, который был рекордным по уровню инвестиций в жилой сегмент за всю историю", — отметил представитель компании. В январе-сентябре текущего года инвестиции в участки под жилую застройку составили 159,5 миллиарда рублей — в 2,4 раза больше результатов аналогичного периода прошлого года.

Что касается коммерческих секторов, в складской сегмент в третьем квартале была направлена направлена рекордная сумма — 21,3 миллиарда рублей, по итогам девяти месяцев 2021 года — 43 миллиарда рублей. Инвестиции в офисную недвижимость за третий квартал составили 7,9 миллиарда рублей, в торговые объекты — 4,4 миллиарда рублей.

Согласно прогнозам, объем инвестиций в недвижимость России по итогам 2021 года может составить порядка 350–390 миллиардов рублей и превысить предыдущие пиковые значения 2016 и 2017 годов.