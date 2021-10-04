МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Москва во втором квартале 2021 года заняла пятое место в мировом рейтинге роста цен на жилье Global Residential Cities Index, говорится в сообщении консалтинговой компании Knight Frank. Объем инвестиций в российскую недвижимость достиг исторического рекорда

Лидерами рейтинга стали: канадский город Галифакс (+30,8%), турецкий Измир (+30%) и столица Южной Кореи Сеул (+30%), отмечается в нем.

"За квартал Москва поднялась еще на две строчки в мировом рейтинге, заняв пятое место с ростом цен на 28,8% (в первом квартале 2021 года – седьмая позиция, +22,4%). При этом год назад столица находилась только на 92-й строчке индекса (+2,4%)", — указывается в сообщении.

Санкт-Петербург также входит в топ-10, переместившись за год с пятого (+16,2%) на восьмое место (+26,7%), добавляется в нем.

"Во втором квартале 2021 года на рынке жилья Москвы еще сохранялось влияние факторов 2020 года, тем не менее на рынке наметился ряд изменений. Если до недавнего времени существенную динамику цен как на первичном, так и на вторичном рынках компенсировали комфортные ипотечные ставки, то начавшийся весной период ужесточения денежно-кредитной политики должен несколько "охладить" ситуацию. В большей степени это проявится в следующих периодах. Сейчас же принятые меры мотивировали активизацию ипотечных покупателей, которые хотели успеть приобрести жилье до еще большего повышения ставок. Под давлением роста цен на первичном рынке продавцы квартир "вторички" также боятся продешевить", — приводятся в сообщении слова управляющего партнера Knight Frank Russia Алексея Новикова.