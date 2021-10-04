МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. В условиях роста числа преступлений в сфере недвижимости россиянам напомнили, как не попасться на уловку мошенников при покупке и продаже жилья. В своем специальном материале "Парламентская газета" предостерегла против пяти распространенных схем обмана в сделках с квартирами.

Согласно информации МВД России, в 2020 году число правонарушений при купле-продаже жилья составило 7200, притом еще в 2015 году показатель был на уровне 6200 за 12 месяцев.

Одним из наиболее распространенных способов обмана жителей страны при оформлении сделок с недвижимостью является продажа объектов от чужого имени. Для того, чтобы не попасться на удочку мошенников, необходимо тщательно проверять документы, закрепляющие право собственности на жилье, договоры приватизации, дарения, участия в долевом строительстве. Как отмечают в Росреестре, запрашивать следует именно оригиналы, так как копии проще подделать. В Москве стали чаще арендовать дорогие квартиры

Не менее распространены и махинации с доверенностями на жилые объекты. Именно поэтому покупателю недвижимости советуют заключать сделку с непосредственными собственниками. Сам владелец жилплощади может защититься от мошенников подачей в Росреестр заявления о запрете госрегистрации перехода прав на его жилье без личного участия собственника.

Участились случаи обмана в онлайн-сделках с реализацией жилья. Как отмечается, злоумышленники очень ловко научились подделывать электронные подписи. При этом усиленную квалифицированную подпись можно использовать только с согласия собственника, если данный документ был направлен в Росреестр.

Аферисты создают искусственное завещание на квартиру, если собственник заранее не оформил наследство надлежащим образом. В поддельном документе они указывают человека, который не является родственником умершего хозяина жилья. Если подобное завещание заверил недобросовестный нотариус, оспорить факт незаконного наследования имущества крайне сложно.

Зачастую покупателя квартиры обманывают, лишая суммы задатка. Обычно в подобных случаях продавец предлагает квартиру по привлекательной цене. В договоре о задатке прописывается условие, что сумма не возвращается, если потенциальный покупатель сам отказывается от сделки. Затем вскрываются обстоятельства, которые собственник объекта утаил, заставляющие претендента по собственной воле отказаться от покупки жилья.