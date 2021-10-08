МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. В России в 2021 году будет введено не менее 85 миллионов квадратных метров жилья, а план на 2022 год составляет 90 миллионов "квадратов", сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы уверенно можем сказать, что в этом году мы достигнем самого лучшего показателя за всю историю России, выйдем за 85 миллионов. Видим задел на следующий год, хотим поставить планку в 90 миллионов квадратных метров, обсуждаем это с губернаторами", — сказал Хуснуллин.

Ранее Путин, оглашая послание Федеральному собранию, подчеркнул необходимость строить больше жилья для его доступности, вводя ежегодно до 120 миллионов квадратных метров.