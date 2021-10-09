МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Ради заполучения недвижимости родственники готовы пойти на нарушение закона, в том числе подделку подписей, документов и использование доверенностей, рассказала РИА Недвижимость адвокат КА Pen&Paper Александра Харина. Эксперт рассказала, как можно лишиться квартиры из-за перепланировки

Для покупки, продажи или дарения квартиры в договоре достаточно подписей собственника и получателя, при это заверять у нотариуса ничего не нужно, отмечает эксперт.

"Если заполучить от собственника собственноручно подписанный документ не удается, коварная родня может подделать документы или подписи. Дети подделывают подписи родителей и незаконно переоформляют на себя квартиры, дачи и другую недвижимость", — рассказала она.

По ее словам, особенно часто такие преступления совершаются в отношении лиц пожилого возраста. "Несмотря на родство, такие действия являются преступлением", — напомнила Харина. Эксперт назвал признаки того, что за вашей квартирой ведётся слежка

Кроме того, нередко под видом перепланировки родственники уговаривают собственника оформить генеральную доверенность, по которой в дальнейшем переписывают недвижимость на себя. При этом о факте хищения пострадавший может узнать спустя несколько месяцев или даже лет, когда вернуть собственность будет очень сложно, подчеркнула специалист.

Она также упомянула семейное имущество — недвижимость, приобретенную за время брака. Для ее продажи нужно нотариально заверенное согласие второго супруга. Но подобные сделки, по словам Хариной, совершаются и без него. При этом закон такие махинации хищением не считает. Подобную сделку оспорить можно только в гражданском суде.