МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Росреестр советует россиянам запретить "заочные" сделки со своим жильем и их электронную регистрацию, чтобы обезопасить себя от потери недвижимости, пишет Российская газета. Адвокат предупредила, как можно лишиться квартиры из-за родственников

Для того, чтобы сделки с квартирой не могли совершаться без личного присутствия владельца, ему необходимо подать соответствующее заявление в Росреестр, тогда запись об этом будет внесена в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН). Это можно сделать через МФЦ, говорится в сообщении.

"Если кто-то захочет продать вашу квартиру, например, по доверенности, поданные им документы рассматриваться не будут" — поясняет ведомство.

Такой механизм бьыл введен в 2013 году в целях снижения рисков мошенничества, например, при утере паспорта или документов о праве собственности. Отмечается, что запрет не будет действовать, если сделка проводится по решению суда или по требованию судебного пристава.

Кроме того, Росреестр советует владельцам недвижимости не разрешать электронную регистрацию сделок. "Мошенники ухитряются оформлять электронные подписи на настоящих собственников, а затем спокойно продавать жилье", — рассказывают в ведомстве. Эксперт назвал новые риски при покупке недвижимости

Возможность провести сделку через интернет с помощью электронной подписи была ограничена в 2019 году. Теперь это возможно только в том случае, если владелец предварительно дал письменное согласие на их проведение.

Уточняется, что документы в электронном виде примут в любом случае, если их направляет банк, органы власти, нотариус, работающий с Росреестром, если усиленную электронную подпись выдала Федеральная кадастровая палата.

Росреестр советует внимательно сверять данные в документах, в случае покупки квартиры требовать у продавца оригиналы документов на собственность, выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект, сверять ФИО в выписке, в паспорте и документе о приобретении продавцом квартиры, а в случае действия продавца по доверенности проверять ее подлинность на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты.

"Проверьте, единственный ли собственник продавец или владеет только долей. Если долями владеют несовершеннолетние, продавец должен предоставить разрешение на продажу органов опеки" — подчеркивают в ведомстве. Кроме того, стоит насторожиться, если за недолгое время жилье часто переходило из рук в руки.