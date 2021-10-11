МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. По прогнозу главы Минстроя России Ирека Файзуллина, цены на жилье в РФ стабилизируются во второй половине 2022 года. Об этом сообщают «Известия». Объем инвестиций в российскую недвижимость достиг исторического рекорда

Стабилизации будет способствовать ввод в эксплуатацию новых жилых домов. Вместе с тем наступает предел лимиту покупательной способности, поэтому со временем перестанет повышаться цена на квадратные метры, говорит Файзуллин.

Как считают в Минстрое, цены стабилизируются во второй половине 2022 года.

«Спрос остается, предложение только продолжает нарастать. Сегодня все программы, которые реализует правительство, приведут к тому, что стабилизированная цена и выброс нового жилья кое-где понизят цены», — объяснил министр.

По данным международной консалтинговой компании Knight Frank, во втором квартале 2021 года Россию включили в топ-10 стран по росту цен на жилье. Аналитики полагают, что резкий скачок обоснован превышением спроса над предложением на рынке.

В то же время, по мнению члена Российской гильдии риелторов Константина Барсукова, жилищный рынок в нашей стране уже начал стабилизироваться. Эксперт связал это явление с лимитом покупательной способности. Если застройщики захотят поднять цены на жилье еще выше, то граждане просто окажутся неспособными его приобретать.