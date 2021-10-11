МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. За девять месяцев этого года в московском регионе был поставлен рекорд по сделкам со складской недвижимостью. Жители оформили договоры на пользование или покупку площадей под торговлю, производство, для транспорта и организации логистики в объеме 1,86 миллиона квадратных метров. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на зафиксировали аналитиков международной консалтинговой компании Knight Frank. Адвокат предупредила, как можно лишиться квартиры из-за родственников

В исследовании отмечается, что объем сделок по складам за год вырос на 75%. К декабрю 2021-го аналитики прогнозируют результат в 2,4-2,6 миллиона "квадратов". В структуре спроса на указанный тип недвижимости в лидеры вышел сектор онлайн-торговли, на него пришлось 34% совокупного числа договоров москвичей (640 тысяч квадратных метров).

На втором месте — розничная торговля с 26% от всех сделок (458 тысяч "квадратов"). "Важно отметить, что компании, которые исторически развивались за счет своей розничной сети, теперь прирастают складскими площадями для обеспечения и онлайн-продаж. В целом третий квартал стал рекордным за всю историю рынка по поглощению складских площадей", — пояснил директор департамента складской и индустриальной недвижимости Knight Frank Константин Фомиченко.