МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Средняя ставка по ипотеке в России к концу текущего года увеличится до 9%, отыграв снижение во время пандемии, полагают аналитики, опрошенные РИА Новости. Исследование показало, что россияне с ипотекой реже разводятся

Правительство в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки под 6,5%. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку — в июле она достигла исторического минимума в 4,25% годовых. На этом фоне средняя ставка по ипотеке в июне текущего года также опустилась до исторического минимума в 7,07%, а россияне нарастили долги по жилищным кредитам до рекордных 10,6 триллиона рублей.

Банк России в настоящее время поднял ключевую ставку до 6,75% годовых, на фоне чего стоимость ипотеки в августе выросла до максимума с апреля прошлого года в 7,8%.

"Учитывая наблюдаемый рост инфляции и ожидания по росту ключевой ставки, логично предположить, что ставки по кредитам продолжат рост в ближайшие несколько месяцев. Если предположить, что после ожидаемого повышения ставки ЦБ РФ на 0,5 процентного пункта цикл ужесточения приостановится, то рост ставок по ипотечным кредитам может составить 1-2 процентных пункта", — говорит эксперт "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Пучкарев. Таким образом, ставка по ипотеке может достигнуть 9,8%. Эксперт рассказал, как улучшить кредитную историю перед ипотекой

Чуть более оптимистичные ожидания у директора банковских рейтингов НРА Константина Бородулина: он ждет, что стоимость ипотеки может вырасти в среднем до 9,5%. При этом банки будут стараться поддерживать уровень ставок на комфортных условиях для потребителей, увеличивая стоимость дополнительных услуг и комиссий, считает аналитик.

"Средняя ставка новых выдач по собственным ипотечным программам банков может приблизиться к 9%. Сдерживающее влияние на среднюю ставку по ипотеке окажет программа семейной ипотеки, лимиты по которой были заметно расширены в ответ на заметный рост спроса", — поделился замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

В то же время младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Екатерина Щурихина ожидает, что стоимость ипотеки на вторичном рынке приблизится к 9%, а на первичном будет ниже благодаря льготным программам и совместным предложениям застройщиков и банков.