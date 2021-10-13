ЦЮРИХ, 13 окт — ПРАЙМ. Дисбаланс на рынке жилой недвижимости в Москве за последний год увеличился, но пока риска возникновения "ценового пузыря" нет, свидетельствует отчет аналитиков швейцарского банка UBS. Россиян планируют обеспечить 34 "квадратами" жилья

Банк в среду представил свое исследование Global Real Estate Bubble Index 2021, в котором содержатся результаты анализа цен на жилье в 25 крупнейших городах мира, в том числе в Москве. Согласно выводам банка, риски возникновения "пузырей" на рынке недвижимости наиболее выражены во Франкфурте-на-Майне, Торонто и Гонконге, а также в Мюнхене, Цюрихе, Ванкувере, Стокгольме, Амстердаме и Париже.

Аналитики UBS считают, что дисбаланс на рынке жилья в Москве высок. Согласно исследованию, "пузырь" рынку недвижимости Москвы пока не угрожает, но квартиры в российской столице переоценены. Так, города с угрозой возникновения "ценового пузыря" набрали в рейтинге банка более 1,5 балла, Москва — 1,08. В прошлом году этот показатель составлял 0,66 балла.

Согласно исследованию, рост цен на жилье с середины 2020 года до середины 2021 года в среднем ускорился до 6% с поправкой на инфляцию. При этом "благодаря смягченным условиям финансирования" в Москве и Стокгольме за последние четыре квартала были зафиксированы самые высокие темпы роста цен среди всех проанализированных городов, и рыночные дисбалансы резко возросли.

По подсчетам UBS, c середины 2020 года до середины 2021 года реальные цены на жилье в Москве выросли на 20%, что является рекордом среди всех городов, включенных в исследование.

"Для поддержки переживающей трудности экономики были предложены ипотечные кредиты под государственное обеспечение по льготным ставкам. Между тем, более высокие затраты на строительство и нехватка иностранных строителей из-за ограничений на поездки сделали новые поставки более дорогими. Хотя финансовая помощь снова сократилась, более высокие цены на сырьевые товары и восстановление экономики могут пока поддерживать бум на рынке жилья", — считают аналитики UBS.

Сообщается также, что рост цен на жилье не был зафиксирован только в четырех городах — Милане, Париже, Нью-Йорке и Сан-Франциско.