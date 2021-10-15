МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Средний размер ипотечного кредита в России продолжил расти в сентябре, увеличившись за месяц на 4,5%, до 3,35 миллиона рублей, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Банк России не ждет массовых дефолтов по ипотеке

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в сентябре 2021 года средний размер выданных ипотечных кредитов составил 3,35 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим месяцем он вырос на 4,5% (в августе 2021 года – 3,21 миллиона рублей)", — подсчитали аналитики.

Они также отметили, что средняя ипотека растет второй месяц подряд после кратковременного снижения в июле, с начала года показатель увеличился на 19,5% (в январе 2021 года было 2,8 миллиона рублей), а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 23,9% (в сентябре 2020 года — 2,7 миллиона рублей).

Лидерами по размеру среднего ипотечного кредита в августе стали: Москва (7,14 миллиона рублей), Московская область (5,29 миллиона), Санкт-Петербург (4,9 миллиона), а также Приморский край (4,12 миллиона рублей) и Калужская область (4,11 миллиона).

Также, по данным бюро, самый значительный прирост показателя по сравнению с предшествовавшим месяцем продемонстрировали Ростовская область (+13,6%), Хабаровский край (+12,9%), Калужская (+12,7%), Воронежская (+12,3%) и Омская (+11,1%) области. В Москве и Санкт-Петербурге средний размер ипотеки вырос на 0,1% и 9,6% соответственно. В то же время в ряде субъектов РФ произошло снижение, в том числе в Ставропольском крае (-8,8%), Кемеровской (-7,9%), Ленинградской (-6%), Тульской (-0,9%) и Волгоградской (-0,2%) областях.

"В последнее время "средний чек" ипотечного кредита растет почти постоянно. При этом более года его росту во многом способствовало падение процентных ставок благодаря программам господдержки. Вместе с тем в июле 2021 года данный показатель несколько снизился. В первую очередь из-за изменения условий по программе льготной ипотеки и последовавшего за этим сокращения выдачи. Однако данное снижение оказалось кратковременным — в августе-сентябре средний размер ипотеки вновь стал расти", — подчеркнул директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.