МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Россияне, владеющие квартирами и жилыми домами, могут быть наказаны за несколько видов нарушений. В некоторых случаях они даже рискуют лишиться своей недвижимости. Об этом написала "Российская газета" со ссылкой на комментарий адвоката Олега Сухова.

По его словам, оштрафовать собственника могут за несогласованную перепланировку и за использование жилища не по назначению. Причем в первом случае размер штрафа составит 2-2,5 тысячи рублей, а во втором — 1-1,5 тысячи рублей.

Сухов предупредил, что за несоблюдение правил пожарной безопасности владельцев квартир тоже ждут штрафы. Сумма взыскания может составить от двух до трех тысяч рублей. В том случае, если нарушение привело к пожару, повреждению имущества или причинению легкого или среднего вреда здоровью, собственник штрафуется на сумму 4-5 тысяч рублей. Нарушение правил регистрации грозит собственнику штрафом в размере до 7 тысяч рублей. Отмечается, что в Москве и Санкт-Петербурге штрафы выше, чем в регионах. Эксперт назвал тайные знаки автомобилистов, которым не учат в автошколах

Адвокат также отметил, что лишиться недвижимости собственник может на основании статьи 293 Гражданского кодекса РФ. Она гласит, что суд вправе по иску муниципалитета продать жилье с публичных торгов и выплатить собственнику компенсацию, если гражданин использует помещение не по назначению, нарушает права соседей или не производит необходимый ремонт.

Для начала владельца квартиры (или дома) уведомят о необходимости устранить нарушение. Если же он не примет надлежащие меры, администрация будет обращаться в районный суд. Соседи, управляющая компания, товарищества собственников жилья (ТСЖ) и прочие организации не могут подать такой иск.