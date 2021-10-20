МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Минстрой наблюдает риски того, что ставка ипотеки в 2021 году превысит показатель в 8%, определенный нацпроектом "Жилье и городская среда", заявил на форуме MREF газеты "Ведомости" замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин. В России с начала года выдали более 260 тысяч льготных ипотечных кредитов

"Лучше сказать об этом сейчас, что потом сетовать, как же так получилось", — отметил он.

По словам чиновника, возможный рост ставки по ипотеке выше показателя нацпроекта обусловлен тем, что предыдущий прогноз не предусматривал той ставки Банка России, "которая есть сейчас или будет в ближайшее время".

При этом Стасишин отказался спрогнозировать уровень ставок по ипотеке по итогам 2021 года и подчеркнул, что именно их уровень напрямую влияет на объем продаж новостроек и состояние рынка жилищного строительства.

"Минстрой не знает, как увеличить доходы населения, и, наверное, не должен знать. Но без достижения этого будет сложно улучшить качество жизни населения. По-настоящему хорошее дешевым быть не может, а плохое мы строить не позволим", — подчеркнул он.

Правительство в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки под 6,5%. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку — в июле она достигла исторического минимума в 4,25% годовых. На этом фоне средняя ставка по ипотеке в июне текущего года также опустилась до исторического минимума в 7,07%, а россияне нарастили долги по жилищным кредитам до рекордных 10,6 триллиона рублей.

Банк России в настоящее время поднял ключевую ставку до 6,75% годовых, на фоне чего стоимость ипотеки в августе выросла до максимума с апреля прошлого года в 7,8%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что для возвращения инфляции в России к цели в 4% может потребоваться еще не одно повышение, в результате чего ставка может превысить 7%. Ближайшее заседание ЦБ по уровню ключевой ставки состоится в пятницу.

Аналитики, опрошенные РИА Новости, полагают, что средняя ставка по ипотеке в России к концу текущего года увеличится до 9%, отыграв снижение во время пандемии.