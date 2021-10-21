МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Доля наследственных квартир на московском вторичном рынке недвижимости из-за пандемии выросла до 20%. При этом, добавляентся в отчете "Инком-Недвидимости", на такие объекты приходится 65% сдаваемого в аренду жилого фонда столицы. Минфину предложили индексировать дотации регионам

В 2020-2021 годах, впервые с девяностых годов прошлого века, доля наследственных квартир выросла с 10% до 20%. "Экспозиция найма в Москве на 65% представлена жильем, полученным собственниками по наследству", — отмечается в документе.

В случае, если наследники не намерены жить в полученных квартирах сами, то 60% из них выставляют объекты на продажу. Остальные — сдают.

"Из года в год на вторичный рынок поступает примерно равное количество лотов, так как квартирные вопросы связаны с этапами человеческой жизни — браком, рождением, смертью. К сожалению, в экстремальных эпидемиологических условиях удвоилась доля наследственных квартир", — поясняет глава департамента вторичного рынка Сергей Шлома.

Поясняется также, что речь идет о так называемом "свежем наследстве". Это квартиры, находящихся в собственности менее трех лет после оформления наследства. Владельцы таких объектов чаще остальных соглашаются на дисконт. А в ситуации наследования долями — предпочитают продать лот целиком по более низкой цене, но не делить его. Зачастую наследственные квартиры участвуют в инвестиционных сделках. Еще один вариант — три года квартиру сдают в аренду, а после этого выставляют на продажу.