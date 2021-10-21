МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Совкомбанк и один из ведущих девелоперов Краснодарского края AVA Group подписали договор проектного финансирования. В рамках соглашения Совкомбанк профинансирует сразу три строительных проекта AVA Group на общую сумму 8 миллиардов рублей, сообщили в банке.

Финансирование проектов жилищного строительства будет осуществляться с использованием счетов эскроу.

"Уверен, что этот договор станет началом плодотворного сотрудничества с AVA Group. Мы уже ведем переговоры с руководством холдинга по ряду других проектов и готовы предложить лучшие на рынке условия. Совкомбанк видит большой потенциал экономики Юга России и готов инвестировать в развитие региона", — прокомментировал управляющий регионального центра "Краснодар" ПАО "Совкомбанк" Алексей Савин.

В свою очередь вице-президент по финансам, холдинг AVA Group Артем Шишкин отметил, что это сотрудничество существенно расширит возможности при реализации объектов жилой недвижимости с использованием эскроу-счетов в рамках 214 ФЗ.

"Клиенты холдинга AVA Group смогут открыть эскроу-счета в любом отделении Банка на всей территории РФ. Помимо всего прочего, в рамках сотрудничества Банк предоставит нашим клиентам выгодные условия по программам ипотечного кредитования",- пояснил Шишкин.

Региональный центр по обслуживанию корпоративного бизнеса Совкомбанка был открыт в Краснодаре в середине 2020 года. Центр предоставляет весь спектр финансовых услуг для юридических лиц, в том числе проектное финансирование для девелоперов.