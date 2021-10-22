МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Российские банки в третьем квартале 2021 года выдали 435 тысяч ипотечных кредитов, что на 13% меньше итогов аналогичного периода прошлого года, сообщило Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Банкам запретят отчитываться перед иностранными компетентными органами

"По данным "Объединенного кредитного бюро" (ОКБ), хранящего информацию о кредитах 97% банковских заемщиков, россияне взяли в третьем квартале 435 тысяч ипотечных кредитов. По сравнению с аналогичным кварталом прошлого года (501 тысяча кредитов) выдачи сократились на 13%", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что количество выданных банками ипотечных кредитов в сентябре по сравнению с августом выросло на 4% — до 149 тысяч. Вместе с тем, по сравнению с сентябрем прошлого года показатель сократился на 23%.

Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных в сентябре ипотечных кредитов, наибольшее сокращение по сравнению с сентябрем прошлого года произошло в Москве и Санкт-Петербурге (на 35%), Московской области и Краснодарском крае (на 33%), Ленинградской области (на 32%).

"Снижение выдачи ипотеки в сентябре в годовом выражении обусловлено несколькими факторами: в сентябре прошлого года среди заемщиков возник ажиотаж из-за ложного ожидания завершения программы льготной ипотеки. Сейчас эта программа еще действует, но из-за ограничения максимального размера кредита небольшой суммой в 3 миллиона рублей она почти недоступна для Москвы и Санкт-Петербурга. Наконец, ставки по ипотеке выросли и продолжают расти почти ежемесячно, что также отталкивает часть потенциальных заемщиков", — считает генеральный директор ОКБ Артур Александрович.