МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Распространение условий льготной ипотеки на покупку частных домов может привести к удорожанию на этом рынке, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты. Мишустин анонсировал расширение льготной ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил в пятницу о том, что условия льготной ипотеки теперь будут действовать и на покупку частных домов. Речь идет о программе, которую правительство в рамках антикризисных мер запустило на новостройки весной прошлого года под 6,5%. С 1 июля 2021 года она действует на новых условиях — ставка повышена до 7%, а лимит по ипотеке составляет 3 миллиона рублей.

Доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова предположила, что нововведения могут спровоцировать рост цен — аналогично тому, как это было на рынке новостроек. При этом независимый экономист Андрей Бархота считает, что удорожание в сравнении первичными квартирами все же будет скромнее и составит примерно 10-15%.

"Конкуренция на рынке ИЖС и запуск новых проектов может сдерживать рост", — пояснила Ермилова.

Бархота добавил, что препятствовать подорожанию будет и более низкая ликвидность этого сегмента. При этом завкафедрой "Ипотечное кредитование" Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов отметил, что добиться "если не снижения, то хотя бы стабилизации цен" поможет, помимо поддержания конкуренции, привлечение к проектам застройки большего числа девелоперов.