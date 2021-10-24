МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Стоимость жилья на первичном и вторичном рынке в крупных городах-миллионниках продолжает расти. Одна из причин — рост цен на строительные материалы. Однако доступные варианты жилья найти все же можно. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на данные ЦИАН и сервиса "Авито.Недвижимость".

Руководитель "ЦИАН.Аналитики" Алексей Попов отметил, что в 2021 году цены на жилье выросли как на первичном, так и на вторичном рынке. Так, с начала года новостройки в городах-миллионниках подорожали на 23%, а за год — на 31%. Риелторы объяснили, какие соседи затрудняют продажу квартиры

"Рост обеспечивался высоким спросом со стороны покупателей на фоне действия льготной ипотеки. Дополнительными факторами являются все большее распространение эскроу-счетов, стагнация объема нового предложения и растущая строительная себестоимость (увеличиваются цены на строительные материалы)", — объяснил он.

В "Авито.Недвижимости" также отметили продолжающийся рост цен во всех городах-миллионниках и в целом по стране. Руководитель направлений первичной и загородной недвижимости организации Дмитрий Алексеев считает, что причиной этому стало подорожание строительных материалов и увеличение затрат компаний-застройщиков на рабочую силу.

Пока что самое доступное жилье в городах-миллионниках можно купить в новостройках Челябинска (800 тысяч рублей за однокомнатную квартиру) и Омска (855 тысяч рублей).

На вторичном рынке "однушки" стоят еще меньше — в Новосибирске, Воронеже, Красноярске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске есть предложения по цене до 700 тысяч рублей.

В Москве и Санкт-Петербурге стоимость самого доступного жилья стартует с 2-2,5 миллионов рублей.

По мнению эксперта рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексея Кричевского, "на рынке недвижимости не может быть никакого другого расклада, кроме как охлаждение спроса и постепенное снижение цен". В России могут начать продавать жилье с отделкой и мебелью

"Причем цены начнут снижаться не только из-за спроса, но из-за растущих ставок по ипотеке, а также по причине отказов от обслуживания ипотечных кредитов и продаже жилья с дисконтом от рынка в 5-10%", — подытожил эксперт.