МОСКВА, 25 окт – ПРАЙМ. Заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин выступил с предложением Банку России разрешить банкам дистанционное оформление ипотечных сделок до февраля 2022 года на случай ужесточения мер по противодействию коронавирусной инфекции. Выдача ипотеки в России вновь ускорила рост

Весной 2020 года Банк России временно разрешал банкам выдавать ипотеку дистанционно из-за пандемии коронавируса. Тогда финансовый регулятор временно смягчил требования для кредитных организаций по идентификации клиентов для проведения ипотечных сделок в режиме онлайн.

"Давайте опережающими темпами попросим ЦБ до февраля 2022 года эту меру снова применить. Ничего нового в этом нет, так как если где-то (в регионах – ред.) будет переведено на удаленку из-за локдауна, то мы заранее будем готовы. Это то, что сработало, дало бесшовно пройти локдаун и главное — абсолютно безденежно", — сказал Стасишин, выступая в Госдуме.

Он также добавил, что Минстрой направит официальное предложение в Банк России, но сейчас было бы интересно посмотреть на реакцию банков.