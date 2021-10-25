Минстрой предложил возобновить дистанционное оформление ипотеки
В Минстрое предложили ЦБ возобновить дистанционное оформление ипотеки до февраля 2022 года
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МОСКВА, 25 окт – ПРАЙМ. Заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин выступил с предложением Банку России разрешить банкам дистанционное оформление ипотечных сделок до февраля 2022 года на случай ужесточения мер по противодействию коронавирусной инфекции.
Весной 2020 года Банк России временно разрешал банкам выдавать ипотеку дистанционно из-за пандемии коронавируса. Тогда финансовый регулятор временно смягчил требования для кредитных организаций по идентификации клиентов для проведения ипотечных сделок в режиме онлайн.
"Давайте опережающими темпами попросим ЦБ до февраля 2022 года эту меру снова применить. Ничего нового в этом нет, так как если где-то (в регионах – ред.) будет переведено на удаленку из-за локдауна, то мы заранее будем готовы. Это то, что сработало, дало бесшовно пройти локдаун и главное — абсолютно безденежно", — сказал Стасишин, выступая в Госдуме.
Он также добавил, что Минстрой направит официальное предложение в Банк России, но сейчас было бы интересно посмотреть на реакцию банков.