МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Цены на жилье на вторичном рынке в целом по России практически прекратили рост, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, следует из оценок аналитиков компании "Метр квадратный", которая входит в группу ВТБ. ВТБ ожидает рекордного роста выдачи ипотеки в 2021 году

"На вторичном рынке — стагнация роста цен, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга (рост в пределах 1-2% в октябре)", — говорится в презентации, которую представил журналистам зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.

По оценке аналитиков экосистемы недвижимости ВТБ, в новостройках Москвы в октябре средняя стоимость квадратного метра снизилась на 2,3% – до 277 тысяч рублей.

На первичном рынке Санкт-Петербурга рост цен остановился, а в Ленинградской области средняя стоимость квадратного метра сократилась на 0,3%, до 122 тысяч. В остальных регионах в октябре произошло снижение цен на "первичку" примерно на 1% – в среднем до 82-83 тысяч, указывается в сообщении.