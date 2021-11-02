МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. В Москве и других регионах по итогам трех кварталов зафиксирован рекордный спрос на склады, сообщила консалтинговая компания Cushman & Wakefield. Эксперт дал совет, как вернее получить доход от недвижимости

По ее данным, в московском регионе за три квартала 2021 года купили и арендовали 2 миллиона квадратных метров складских площадей класса А и B, что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"В регионах прирост был зафиксирован на уровне 82% – объем сделок достиг 1,6 миллиона квадратных метров. На регионы России приходится 44% всех купленных и арендованных по стране площадей, что является наиболее высоким показателем за всю историю наблюдений", – говорится в сообщении компании.

В Москве рекордным по объему заключенных сделок был прошлый год — 2,4 миллиона квадратных метров. Однако аналитики компании прогнозируют, что 2021-й установит новую планку – 2,5 миллиона квадратных метров.

Как отмечается в сообщении, сейчас на рынке столичного региона остро ощущается дефицит складских площадей: вакансия по итогам третьего квартала снизилась до 1,8% с 3,5% в начале года. А к концу октября свободных площадей осталось менее 1%. Центробанк допустил падение спроса на ипотеку и недвижимость

"С рынка ушли все крупные свободные блоки. Такая же ситуация и в объектах, введенных в эксплуатацию в текущем году. В перспективе одного-двух лет показатель стабилизируется на уровне 1,5-2%. Это произойдет за счет выхода на рынок новых спекулятивных объектов и освобождения ряда площадей после переезда клиентов, заключивших договора на built-to-suit проекты в 2020-2021 годах", — считают в Cushman & Wakefield.

По данным компании, складские проекты, которые планируется ввести до конца следующего года, уже заполнены более чем на 80%. При этом объекты, построенные под заказчика (built-to-suit), выходят на рынок с нулевой вакансией, и доля таких проектов растет. Ввод новых спекулятивных объектов низкий – 350-400 тысяч квадратных метров в год, и практически все площади в них поглощаются рынком в процессе строительства, свободных площадей к моменту ввода практически не остается, отмечается в сообщении.