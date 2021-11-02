МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Снижение спроса на строящееся жилье в столице может привести к снижению стоимости квадратных метров в Москве в перспективе двух лет. При этом участники рынка при этом надеются удержать текущий уровень цен. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на мнение ряда экономистов. Риелторы объяснили, какие соседи затрудняют продажу квартиры

Согласно прогнозам компании "Ингосстрах-инвестиции", стоимость первичного жилья в Москве может обвалиться на 15-20% к концу 2022-го — началу 2023 года за счет увеличения объемов предложения.

Эксперты указывают на то, что инвестиционный спрос до сих пор обеспечивал высокие темпы продаж квартир в новостройках, однако активность покупателей будет снижаться из-за повышения ключевой ставки Центробанка, спровоцировавшего удорожание ипотеки и рост привлекательности других продуктов (например, облигаций).

По мнению аналитиков, в результате снижение инвестиционной привлекательности недвижимости побудит часть инвесторов выставить жилье на продажу, что создаст дополнительное давление на его стоимость.

Однако участники рынка — девелоперы и риелторы — полагают, что Москве все же удастся избежать критического падения спроса на недвижимость.