Эксперты предсказали обвал цен на квартиры в Москве
"Коммерсант": стоимость первичного жилья в Москве может снизиться на 15–20%
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Снижение спроса на строящееся жилье в столице может привести к снижению стоимости квадратных метров в Москве в перспективе двух лет. При этом участники рынка при этом надеются удержать текущий уровень цен. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на мнение ряда экономистов.
Согласно прогнозам компании "Ингосстрах-инвестиции", стоимость первичного жилья в Москве может обвалиться на 15-20% к концу 2022-го — началу 2023 года за счет увеличения объемов предложения.
Эксперты указывают на то, что инвестиционный спрос до сих пор обеспечивал высокие темпы продаж квартир в новостройках, однако активность покупателей будет снижаться из-за повышения ключевой ставки Центробанка, спровоцировавшего удорожание ипотеки и рост привлекательности других продуктов (например, облигаций).
По мнению аналитиков, в результате снижение инвестиционной привлекательности недвижимости побудит часть инвесторов выставить жилье на продажу, что создаст дополнительное давление на его стоимость.
Однако участники рынка — девелоперы и риелторы — полагают, что Москве все же удастся избежать критического падения спроса на недвижимость.