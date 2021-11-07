МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Ипотека сегодня является единственным способом покупки жилья для большинства россиян, при этом несмотря на рост цен доступность жилья для граждан сохраняется: есть широкий спектр программ с господдержкой на "первичку", а Сбербанк со своей стороны стремится держать ставки на приемлемом уровне, заявил в интервью РИА Новости глава банка Герман Греф. Греф оценил риск пузыря в потребкредитовании

"Ипотека сегодня является единственным способом покупки жилья для большинства россиян. Несмотря на рост цен на первичное и вторичное жилье в 2020 году, который частично связан с рекордно низким уровнем процентных ставок по ипотечным кредитам, доступность жилья для граждан сохраняется, в том числе благодаря широкому спектру программ с господдержкой для объектов первичного рынка", — ответил Греф на вопрос о ситуации с доступностью жилья в стране.

Со своей стороны Сбербанк стремится держать ставки на приемлемом уровне, добавил глава кредитной организации. По данным сайта банка, взять кредит на покупку квартиры в новостройке можно от 8,4% годовых, на вторичном рынке — от 8,1% годовых. По льготной программе на новостройки ставка составляет от 6,05% годовых, по семейной ипотеке — от 5,3%, по дальневосточной ипотеке — от 0,1%.

В результате спрос на ипотеку стабильно растет, отметил Греф. Так, в 2021 году Сбербанк уже выдал ипотечных кредитов более чем на 2 триллиона рублей, что на 60% больше, чем за девять месяцев прошлого года. В то же время ипотека на новостройки в портфеле выданных банком кредитов на протяжении ряда месяцев составляет не более 25%.

"Рост цен на вторичном рынке не был столь динамичным, как на первичном, ни в 2020 году, ни за девять месяцев 2021 года, что позволяет потенциальным заемщикам более точно спрогнозировать свои расходы на приобретение квартиры", — добавил глава Сбербанка.

По данным ЦБ, средняя ставка по ипотечным кредитам в России в сентябре слегка снизилась – на 0,05 процентного пункта — до 7,73%. При этом долги россиян по ипотеке впервые превысили 11 триллионов рублей, увеличившись в прошлом месяце на 2,3% — до 11,19 триллиона рублей.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 11.00 мск.