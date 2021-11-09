МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Число регионов РФ в сентябре со ставкой по жилищным кредитам выше 8% не изменилось — их 11, как и месяцем ранее, а со стоимостью ипотеки ниже 7% сократилось с 6 до 5, следует из анализа РИА Новости данных Банка России. ВТБ снизил размер первого взноса для ипотеки на загородные дома

Самая высокая ставка по ипотеке всё еще фиксируется в Севастополе, однако за месяц она опустилась с 8,77% до 8,7%. Также наиболее высокая средняя стоимость кредита остается в Ингушетии и Чечне, где ставка поднялась до 8,57% и 8,51% годовых соответственно.

Кроме того в топ-регионов с самой дорогой ипотекой вошли Крым (8,51%), Тыва (8,28%), Краснодарский край (8,18%), Самарская область (8,05%) и Москва (8,01%).

Новичками в рейтинге регионов с самой дорогой ипотекой стали Камчатка, где ставка поднялась с 7,7% до 8,25%, Иркутская область, где ставка достигла 8,10% против 7,89% месяцем ранее, и Ненецкий автономный округ — ставка возросла до 8,33%, поднявшись на 1,34 процентного пункта. Покинули топ Калмыкия, Кемеровская область и Дагестан — в сентябре ставка по кредитам в этих регионах составила 7,55%, 7,95% и 7,80% соответственно.

Наиболее дешевый кредит на жилье можно было взять в ряде регионов Дальневосточного федерального округа: в Приморском крае (6,25%), на Чукотке (6,5%), в Якутии (6,53%), на Магадане (6,67%), Сахалине (6,77%) и в Амурской области (6,9%).

Средняя ставка по ипотечным кредитам в России в сентябре опустилась на 0,05 процентного пункта — до 7,73%.