МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Приобрести загородное жильё хотели бы 52% россиян, при этом более половины не готовы потратить свыше 5 миллионов рублей, говорится в исследовании платформы залогового кредитования Online-Ipoteka, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Жилье и золото не в цене. Как сохранить ваши рубли и получить доход

"Больше половины (52%) жителей РФ хотели бы приобрести загородное жилье, 31% респондентов уже его имеют, не хотят покупать недвижимость за городом 17% опрошенных", — говорится в исследовании.

Среди тех опрошенных, кто еще не имеет собственной недвижимости за городом, почти половина хотели бы приобрести дом или коттедж, около трети — участок под строительство, 23% — дачу и 5% — таунхаус. При этом постоянно проживать за городом хотят 56% респондентов, около трети предпочитают ездить на дачу в теплое время года, еще 18% — периодически посещать загородный участок вне зависимости от сезона.

Потратить на загородную недвижимость более 10 миллионов рублей готовы лишь 7% респондентов. "Почти треть опрошенных (31%) намерена потратить на загородную недвижимость 3-5 миллионов рублей, 28% — 1-3 миллионов рублей, 19% — 4-6 миллионов рублей, 11% — 7-10 миллионов рублей,… 4% рассчитывает уложиться в сумму до 1 миллиона рублей", — рассказали эксперты.

При этом полностью оплатить покупку готовы лишь 16% опрошенных, у остальных пока недостаточно для этого средств: 42% планируют взять кредит на покупку недвижимости, 24% — накопить, а 14% — занять у знакомых.

В течение года жильё за городом намерены купить почти четверть населения, 38% собираются совершить покупку в ближайшие 3 года, 10% — в ближайшие 5 лет, а 28% респондентов еще не определились. Исследование провели в октябре 2021 года среди 5600 совершеннолетних жителей РФ.