МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Россияне могут получить при покупке жилья налоговый вычет на сумму до 2 миллионов рублей, вернув тем самым уплаченные с этой суммы 13% налогов. Фактически, напоминает "Российская газета", можно вернуть до 260 тысяч рублей. Израиль открывает границы для туристов, вакцинированных "Спутником V"

Начиная с 2014 года на налоговый вычет при покупке жилья можно рассчитывать повторно в случае, если в первый раз покупатель недвижимости не "выбрал" всю сумму в 2 миллиона рублей. Например, первая квартира стоила дешевле.

Но право на повторный вычет есть не у всех, рассказала изданию эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

Допустим, супруги получали вычет в равных долях за покупку жилья и по процентам за ипотеку в 2013 году. Для каждого вычет был начислен с 920 тысяч рублей. Сейчас россияне вновь купили квартиру. Могут ли они дополучить "остаток" вычета?

Собеседница издания поясняет: с января 2014 года статья 220 Налогового кодекса, регулирующая имущественные вычеты по расходам, была изложена в новой редакции. Но новые нормы применимы только к правоотношениям, возникшим после 1 января 2014 года. Если у граждан право на получение имущественного вычета возникло до 2014 года, то нужно руководствоваться положениями Налогового кодекса, которые действовали в тот момент, то есть, на дату регистрации прав собственности на купленное жилье.

Это действует в том числе в ситуации, когда владелец жилья за вычетом обратился позже, например, уже в 2015 году и до сих пор платит ипотеку.

Так как супружеская пара в рассматриваемом случае использовала право на вычет в 2013 году, то есть купила квартиру до вступления в силу новых положений кодекса, на эту семью новые правила не распространяются. Даже то, что вычет был использован не в предельном объеме, в случае покупки нового жилья на вычет они рассчитывать уже не могут.

Помимо вычета на жилье есть еще налоговый вычет на уплаченные по ипотеке проценты. Он больше — до 3 миллионов рублей. Но повторного права на его получение законодательством России не предусмотрено вообще.