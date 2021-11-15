МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. На столичном массовом рынке аренды жилья наймодатели поднимают ставки на 5-15%, сообщает ИНКОМ-Недвижимость.

Минимальная цена аренды в столице выросла в 1,5 раза.

Специалисты Департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость провели исследование: с начала текущего года на московском рынке найма жилья предложение сократилось на 32%, за год (по состоянию на ноябрь) — на 47%.

Сейчас число наиболее экономичных лотов в 2 раза меньше, чем желающих их арендовать. "Активность нанимателей на фоне дефицита ликвидного предложения не позволяет ценам снижаться — дисконт в сегментах эконом и комфорт не предусмотрен, напротив, арендодатели повышают цены на 5-15% как для новых жильцов, так и по действующим договорам найма", — поясняет агентство.

Осенью нижний порог арендной стоимости квартиры в старой Москве поднялся на 50% (с 20 тысяч рублей в августе до 30 тысяч рублей в октябре). Возвращение к прежним ценам в сегменте супер-эконом маловероятно, прогнозируют эксперты, отмечая, что этот прогноз справедлив при отсутствии факторов, способных спровоцировать отток арендаторов из мегаполиса.