МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Общая стоимость жилья Москвы впервые преодолела отметку в 1 триллион долларов, сообщили в агентстве недвижимости Savills. Инвестиции в недвижимость России установили исторический рекорд

Риелторы подсчитали, что совокупная стоимость жилого фонда российской столицы с начала 2019 года выросла на 32% и достигла на начало октября 1,02 триллиона долларов (73,78 триллиона рублей). По данным компании, только за три квартала 2021 года в Москве сдали 5,13 миллиона квадратных метров жилья общей стоимостью около 1,4 триллиона рублей — на 20% больше, чем за весь прошлый год.

"Показатель совокупной стоимости жилья столицы в 1 триллион долларов является очень внушительным, но это не повод для большой радости, поскольку Москва, несмотря на расширение границ и гораздо большую численность населения, серьезно уступает британской столице", — прокомментировал данные управляющий партнер Savills в России Дмитрий Халин.

Он добавил, что на одного москвича в среднем приходится жилой недвижимости на 5,8 миллиона рублей. За последние пять лет этот показатель вырос на 10%, однако Москва все равно уступает по этому критерию ведущим столицам мира.

"Чтобы обеспеченность жильем, в том числе и денежная оценка этой обеспеченности, росли, необходимо еще много строить и создавать условия, чтобы сделать жилье доступным для населения. С этой точки зрения мы сейчас переживаем не самый благоприятный период, но мы видим большой потенциал, чтобы после укрощения инфляции, снижения санкционного гнета, нормализации и стабилизации валютных курсов, целевой показатель повысился и дошел до отметки в 2 триллиона долларов", — сказал Халин.

Он напомнил, что по итогам 2020 года совокупная стоимость мировых активов недвижимости выросла на 5% — до 326,5 триллиона долларов.