МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Увеличение ключевой ставки Банка России не противоречит доступности ипотеки в стране, поскольку кредитные организации понимают, что оно направлено на возвращение инфляции к 4% и устанавливают стоимость ссуд исходя из этих ожиданий, считает глава регулятора Эльвира Набиуллина. Набиуллина рассказала о росте потребкредитования в России

"Нет никакого противоречия между доступностью ипотеки и ужесточением денежно-кредитной политики, которое сейчас необходимо для борьбы с инфляцией и которое мы проводим. Наоборот, ужесточение политики сдерживает рост ипотечных ставок, они выросли куда меньше инфляции", — сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.

Глава ЦБ пояснила, что хотя ставки по ипотечным кредитам сейчас немного выше, чем были во время действия льготной программы, они все равно выросли намного меньше, чем ключевая ставка. Банк России начиная с весны повышал ее шесть раз — в совокупности на 3,25 процентного пункта, до 7,5% годовых.

"Долгосрочные ставки определяются в первую очередь ожиданиями банков по будущей инфляции, а не значением ключевой ставки сегодня. Банки понимают, что мы будем возвращать инфляцию к цели, и именно на это ориентируются, формируя свою процентную политику по долгосрочным кредитам", — добавила Набиуллина.

По данным ЦБ, средняя ставка по ипотечным кредитам в России в сентябре слегка снизилась – на 0,05 процентного пункта, до 7,73%. При этом долги россиян по ипотеке впервые превысили 11 триллионов рублей, увеличившись на 2,3% — до 11,19 триллиона рублей.