МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Турецкая строительная компания MESA планирует выйти на российский рынок в качестве инвестора и девелопера, сообщил РИА Недвижимость генеральный директор представительства в России Битерге Мехмет Мурат. Турция продолжит снижать ставку на фоне рекордного падения лиры

"В наших планах — до конца этого года заключить несколько контрактов на строительство новых объектов в России. В перспективе мы бы хотели выйти на уровень не менее двух-трех новых контрактов в год, на сумму более 500 миллионов долларов. Также мы заинтересованы стать инвесторами, соинвесторами и одним из крупных девелоперов российского рынка", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, MESA уже стала генподрядчиком второй очереди строительства жилого района Alia, заключив с девелопером Asterus контракт на 10 миллиардов рублей.

На данный момент также поданы заявки на генподряд во Владивостоке, Калининграде, Пермском крае, Челябинске и Краснодарском крае, добавил собеседник.

MESA Mesken, основанная в 1969 году в Анкаре, входит в топ-5 турецких застройщиков. В портфеле реализованных проектов компании более 14 тысяч домов общей площадью 12 миллионов квадратных метров. В стадии строительства находятся проекты общей площадью более 2 миллионов квадратных метров.