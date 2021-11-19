МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. По прогнозу экспертов рынка недвижимости, средняя ипотечная ставка в России к концу текущего года может превысить 10%. Ранее ставка держалась на таком уровне в 2017-2018 годах, сообщают "Известия".

Издание отмечает, что к сегодняшнему дню средние ипотечные ставки в стране уже превысили допандемийные показатели. По данным главы аналитического центра Дом.РФ Михаила Гольдберга, ставка на новостройки без учета льготных программ повысилась до 8,87%, на жилье на вторичном рынке — до 9,26%, на рефинансирование — до 8,66%. И это при том, что еще 14 ноября ставки держались на уровне 8,66, 8,85 и 8,6% соответственно. Глава Минстроя сообщил о росте ставок по ипотеке

Показатель достигнет 10% и даже превысит его, что связано с увеличением стоимости кредитов, спрогнозировал эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота.

Как отметила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова, стоимость новостроек массового сегмента в России с февраля прошлого года увеличилась на 29,6%.

"Основные показатели доступности ипотеки — размер первоначального взноса и ежемесячный платеж. С февраля 2020 года первоначальный взнос на новостройки вырос в среднем на 30%, ежемесячный платеж при сроке кредитования 20 лет — на 13%. На вторичку первоначальный взнос вырос на 25%, а ежемесячный платеж — на 19%", — констатировала эксперт.